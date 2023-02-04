شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كاسح..تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الوداد فى كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الوداد المغربي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد تشكيل الهلال بعض التغييرات الهجومية عن المباريات السابقة، حيث سيشارك كويلار مع الزعيم من بداية المباراة، فى تشكيل هجومي كاسح من دياز لمواجهة الليلة، مما يعطي مؤشرات إيجابية عن دخول الزعيم المباراة مهاجما من البداية.

ويأمل الهلال فى تجنب سيناريو صعب لم يتحقق من قبل للزعيم، حيث لم يسبق للفريق أن تعرض للهزيمة من قبل فى الدور ربع النهائي من مباريات كأس العالم، خلال مشاركات الفريق السابقة.



موعد مباراة الهلال والوداد القادمة

ومن المقرر ان تقام المباراة اليوم السبت، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الوداد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – ناصر الدوسري – جانغ هيون سون – علي آل بليهي.

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كويلار – ميشيل ديلجاو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: إيجالو – موسى ماريجا.