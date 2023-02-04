شكرا لقرائتكم خبر عن رامون يعلن تشكيل الهلال أمام الوداد في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم متابعي موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة 2023.

وأعلن رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيلة فريقه الرسمية لملاقاة الوداد في كأس العالم للأندية.

وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي:-

عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، ميشايل ديلغادو، سالم الدوسري، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

بينما جاءت دكة بدلاء فريق الهلال على النحو التالي:-

محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، محمد الخيبري، معاذ قيهي، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.