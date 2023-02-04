شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة الوداد بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة الوداد، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، كممثل لقارة آسيا، وذلك عقب عدم اكتمال بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية، بسبب حصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

تشكيل الهلال لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في بطولة مونديال الأندية، كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري - موسي ماريجا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.