شكرا لقرائتكم مركز الوثائق والمحفوظات: احذروا نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم السبت، من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

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جريمة يعاقب عليها القانون

وقال مركز الوثائق والمحفوظات في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.

وأوضح أنه يقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.