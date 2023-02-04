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شكرا لقرائتكم التعليم تعلن عن بدء التقديم في برنامج الابتعاث مسار الاتفاقيات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية؛ ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص (طب بشري) بجمهورية فرنسا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري.
2- ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً
3- الانتهاء من سنة الامتياز
4- ألا يقل المعدل عن 3.50 من 5 ، 2.80 من 4 ، 70 من 100.
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المستندات المطلوبة:
1- جواز السفر.
2- شهادة البكالوريوس في الطب البشري.
3- شهادة إتمام سنة الامتياز.
4- السجل الأكاديمي.
5- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.
6- عدد 3 خطابات توصية.
التفاصيل: اضغط هنا
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا