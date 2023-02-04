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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف (حراسات أمنية) لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– حارس أمن (5 وظائف).
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الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- القدرة على العمل بفعالية وكفاءة.
من ضمن المسؤوليات والواجبات:
1- المهام والمسؤوليات العامة للحراسات الأمنية ومشرفي الأمن.
2- الابتعاد عن كل ما يتعارض مع الوظيفة داخل وخارج مكان العمل.
3- الأخلاق الحميدة مع الناس ومع زملائه والمشرفين.
4- احترام الذات والصبر والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين.
5- أن يكون حسن المظهر كحارس أمن.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا