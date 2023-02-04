

حائل 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

شهد سوق مستلزمات وأدوات الرحلات والنزهات البرية في أسواق مدينة حائل، طلباً كبيراً ومتزايداً، وسجل انتعاشاً ملحوظاً وارتفاعاً في المبيعات، في ظل تزامن إقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2023 حالياً مع الأجواء الشتوية في "عروس الشمال" .

وسجلت نسبة الطلب على محال بيع أدوات وتجهيزات الرحلات البرية، ارتفاعاً بشكل ملحوظ وخاصة على الخيام والشرع وفرش النوم والحطب والفحم وأدوات الطبخ والشواء .

وأكد فهد الموسى وهو أحد المتسوقين أن حركة البيع والشراء نشطة وتشهد انتعاشاً لافتاً مع إقامة الرالي، واعتدال الطقس وبرودته، وبدأ البعض الإعداد والتحضير مبكراً استعداداً لموسم الرحلات والمخيمات، التي تقام في المناطق البرية بحثاُ عن مواقع الربيع التي تزخر بـ "الكمأ"، فيما يجهز آخرون لقضاء أوقاتهم في مخيمات وسط رمال نفود قنا بالقرب من مسارات مرور المتسابقين .

وقال سعود الرشيدي، وهو مالك أحد محال بيع لوازم وأدوات الرحلات في حائل: إن الإقبال مرتفع في الفترة الحالية، على محال الرحلات والتخييم، ومستلزمات إقامة المخيمات البرية، كالخيم والشرع والجلسات الأرضية الخارجية، ولوازم التخييم والرحلات المؤقتة .

// انتهى //

15:47ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر سياحة وترفيه / رالي حائل تويوتا الدولي 2023 ينعش الإقبال على محال الرحلات البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.