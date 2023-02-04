السعودية اليوم / المملكة تشارك في التنافس وتحكيم المسابقة العالمية التاسعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم بمصر



القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

تشارك المملكة العربية

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة الدولية والمحلية للقرآن الكريم الشيخ سليمان بن فهد الخميس، أن مشاركة الوزارة في المسابقة يأتي اتساقاً مع رسالتها السامية في خدمة كتاب الله والعناية به وتحفيز حفظته تتويجاً لدعم وجهود القيادة الرشيد .

واضاف أن الوزارة أوفدت محكماً للمشاركة في لجنة التحكيم لهذه المسابقة العالمية،وكذلك رشحت متسابقين اثنين من حفظة كتاب الله وممن تنافسوا في مسابقات عالمية وحققوا أرقاماً ومنجزات يفخر بها الوطن .

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتؤكد أهمية دعم ومساندة الجهود التي تخدم كتاب الله وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم، حيث تشارك الوزارة بتحكيم المسابقة وإيفاد متسابقين للمشاركة في المنافسة .

// انتهى //

14:35ت م

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القاهرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واستشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبتنظيم من وزارة الأوقاف المصرية ومشاركة 58 دولة حول العالم، في إطار رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله وتحفيز حفظته.وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الأمين العام للمسابقة الدولية والمحلية للقرآن الكريم الشيخ سليمان بن فهد الخميس، أن مشاركة الوزارة في المسابقة يأتي اتساقاً مع رسالتها السامية في خدمة كتاب الله والعناية به وتحفيز حفظته تتويجاً لدعم وجهود القيادة الرشيد .واضاف أن الوزارة أوفدت محكماً للمشاركة في لجنة التحكيم لهذه المسابقة العالمية،وكذلك رشحت متسابقين اثنين من حفظة كتاب الله وممن تنافسوا في مسابقات عالمية وحققوا أرقاماً ومنجزات يفخر بها الوطن .وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتؤكد أهمية دعم ومساندة الجهود التي تخدم كتاب الله وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم، حيث تشارك الوزارة بتحكيم المسابقة وإيفاد متسابقين للمشاركة في المنافسة .// انتهى //14:35ت م0037

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