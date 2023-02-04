شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مبارة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن تردد أحد القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل أحداث مباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، في كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي

ويلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد ساوندرز، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إبن بطوطة بطنجة.

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وساوندرز

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، تردد قناة Aea العراقية، الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، عبر القمر الصناعي النايل سات، وجاء تردد قناة Aea كالتالي:

تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أوكلاند سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية.