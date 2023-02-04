شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتألق أمام الفتح برقمين مميزين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق إحصائية مميزة له مع العالمي أمام الفتح.

وتعادل نادي النصر مع نظيره نادي الفتح بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

أرقام مميزة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

وبحسب المعلومات الواردة من شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كريستيانو رونالدو احتاج 270 دقيقة من اللعب كي يفتتح سجله التهديفي مع النصر، وهي ثالث أسرع مرة يسجّل فيها رونالدو مع الأندية بعد 35 دقيقة مع ريال مدريد و205 دقائق مع سبورتينغ لشبونة.

كريستيانو يزيد من رصيده مع الفتح

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو وصل إلى الهدف رقم 820 في مسيرته الرياضية بعد هدفه أمام الفتح في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.