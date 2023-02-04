السعودية اليوم / زالزال بقوة 4.6 درجات يضرب محافظة ديالى العراقية



بغداد 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة ديالى العراقية.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق أن الزلزال وقع على بعد 14 كم شمال شرق خانقين من محافظة ديالي، وأن المواطنين في المحافظة قد شعروا به.

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12:21ت م

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