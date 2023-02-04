شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من رامون دياز قبل مواجهة الهلال والوداد فى كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن مواجهة الهلال والوداد المثيرة الليلة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، حيث أكد أن الزعيم أتي للمغرب من أجل الفوز باللقب والوصول إلى المباراة النهائية، كما أن الفوز على الفريق الودادي ليس الهدف الأكبر للفريق.

وأضاف دياز أن الوداد فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين، ومن المتوقع أن يكون خطيرًا الليلة، كونه يخوض منافسات البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن على الرغم من ذلك فقد أشار إلى أن خبرات الزعيم ستحسم الأمور فى مواجهة الليلة.

وأكد دياز على أن ظهور الهلال فى كأس العالم للاندية سبكون مختلفا تمامًا عن ظهوره فى دوري روشن، حيث أن هذه المسابقات الصغيرة الدولية تكون لها حسابات مختلفة، كما أن عدم حصول الفرق السعودية على اللقب يزيد من طموح لاعبي فريقه فى هذه النسخة.



تاريخ الهلال فى منافسات كأس العالم

ويشارك الهلال للمرة الثالثة فى كأس العالم للأندية كأكثر الفرق السعودية مشاركة فى البطولة، حيث نجح الزعيم الهلالي فى عبور الدور ربع النهائي فى النسختين السابقتين، قبل أن يخسر الفريق فى مباراتي الدور قبل النهائي ومباراتي تحديد المركزي الثالث والرابع.



موعد مباراة الهلال والوداد بالمونديال

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره الوداد اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.