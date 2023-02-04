شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبري فى تشكيل الأهل المتوقع لمباراة سياتل فى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سياتل الأمريكي، فى تحدي قوي ومثير، بالدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، حيث يرغب المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى مواجهة الليلة والصعود للدور قبل النهائي من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

حيث نجح الأهلى خلال آخر نسختين فى عبور عقبة الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر الفريق فى الدور قبل النهائي فى البطولتين، بعدما سقط الفريق بثتائية نظيفة أمام البايرن فى 2020، فى حين سقط فى النسخة الماضية أمام بالميراس بثنائية نظيفة فى 2021.

ويرغب الأهلى فى تخطي عقبة سياتل الصعبة، لضرب موعدا آخر مع ريال مدريد فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم، فى مباراة منتظرة بشكل كبير فى أرجاء الوطن العربي.



موعد مباراة الأهلى وسياتل الأمريكي

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره سياتل اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة سياتل

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر مباراة سياتل بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبد القادر- شريف(بيرسي تاو).