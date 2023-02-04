السعودية اليوم / مصرع نحو 13 شخصًا في حرائق غابات بتشيلي



سانتياغو 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات في حرائق الغابات بوسط وجنوب تشيلي.

وأفادت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها في بيان اليوم ، بأن كارثة وقعت في منطقة بيوبيو إلى جانب منطقة نوبلي المجاورة، مما يسمح بنشر جنود وموارد إضافية لإدارة الحريق، مشيرة إلى أن مئات المنازل تضررت بينما اندلع 39 حريقا في جميع أنحاء البلاد، وأتت على نحو 35 ألف فدان.

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