شكرا لقرائتكم خبر عن غضب كبير من جماهير النصر على أداء رونالدو وموقف مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرصت جماهير النصر السعودي على تسليط غضبها وهجومها الكبير على رونالدو أمس، بعد أن أضاع النجم البرتغالي فرصة الفوز للعالمي أمام الفتح بإهداره العديد من الفرص السهلة.

حيث سخرت بعض جماهير الفريق من مستوي اللاعب السيئ مع الفريق، بالنظر إلى المبالغ المالية الضخمة التى تعاقد معه الفريق بها، مما يجعل الصفقة تسويقية وتروجية فقط دون أحداث أي فائدة فنية على أداء الفريق.

فى الوقت، الذي طلبت فيه فئة آخري من الجماهير بضرورة رحيل اللاعب عن الفريق خلال المرحلة القادمة، وعدم الإنتظار لنهاية عقد النجم البرتغالي مع الفريق، إءا ما استمر على هذا المستوي السيئ.

هذا وما زال النصر يعتلي صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فى حين يحل الشباب فى مركز الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، فى حين يحتل الفتح المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.



رونالدو يعلق على أولى أهدافه مع النصر

وفى سياق متصل، أعرب رونالدو عن سعادته الكبيرة بإفتتاح سجله التهديفي مع النصر، رغم سوء الحظ الذي رافقه بشكل ملحوظ فى أحداث المباراة، وخاصة فى شوط اللقاء الأول، الذي سجل خلاله اللاعب هدفا ملغيا بداعي التسلل، بجانب تسديد أحدي الكرات القوية التى أرتطمت بالقائم.

وأشار رونالدو أنه على الرغم من نجاحه فى التسجيل خلال مباراة اليوم، إلا أنه حزين من أجل المجموعة، حيث كان يرغب فى تسجيل هدف الفوز للعالمي والثلاث نقاط فى اللحظات الأخيرة.