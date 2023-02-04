شكرا لقرائتكم خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت مواطنة خريجة صيدلة عن تعرضها لمضايقات في العمل من الأجانب، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاوى دون جدوى.

مضايقات في العمل

وقالت خلال مداخلة لها مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: تعرضت لضغوطات في العمل على مدى سنة كاملة، وتقدمت بشكاوى إلى الموارد البشرية في الشركة، وقدمت أدلة، وكان الرد “هذا مديرك ويؤدي عمله”.

وأوضحت أن المضايقات تمثلت في عدم الالتزام بـ8 ساعات يوميًّا، والعمل في أيام الراحة الأسبوعية.

ولفتت إلى أنها سألت مكتب العمل: “هل يحق أن يكون مديري غير سعودي؟”، فكان الرد: “هذا مخالف للعمل”، ولكن للأسف لم يتم التجاوب نهائيًّا.