شكرا لقرائتكم شروط زواج السعودي من أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المحامي والمستشار أحمد المحيميد، اليوم الجمعة: إن وزارة العدل أتاحت إمكانية زواج المقيم من مقيمة من نفس الجنسية، مع افتراض وجود شروط الزواج الأساسية الشرعية، وكذلك الاشتراطات التي تضعها حكومة المملكة، وهي وجود رقم مسكن، ووجود ولي الأمر.

موافقة إمارات المناطق

وأضاف المحيميد، في مداخلة مع “قناة الإخبارية”، أنه بالنسبة لزواج السعودي من أجنبية، أو زواج الأجنبي من سعودية، فهناك عدة موافقات لابد من الحصول عليها قبل إتمام عقد النكاح، من إمارات المناطق، وليس عن طريق السفارات.

جاءت تصريحات المحيميد تعقيبًا على قرار وزارة العدل بشأن إمكانية إتمام ومصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة لـ”المقيم”.

الزوجة القادمة بتأشيرة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل، أنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.

كما أفادت العدل بأن توثيق الزواج عبر بوابة “ناجز” متاح أيضًا في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة “ناجز”، مشددة على أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة أبشر لإنجاز الخدمة.