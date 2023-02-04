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اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر

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اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر 2023” إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعدادًا لانطلاق مناورات التمرين.

القوات المشاركة

وأوضحت وزارة الدفاع، أن التمرين تشارك فيه كافة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

كما تشارك فيه قوات من دول ، إلى جانب القوات الأمريكية والبريطانية والباكستانية واليونانية والأردنية.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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