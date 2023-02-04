شكرا لقرائتكم توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من تعرض 3 مناطق لموجة باردة وصقيع وهي الجوف وتبوك والحدود الشمالية حتى يوم السبت.

المناطق المتأثرة

وذكر المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المناطق المتأثرة في الجوف هي (أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

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وفي منطقة الحدود الشمالية تشمل (العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

أما منطقة تبوك، فتشمل (المعظم، تبوك، تيماء، جبل اللوز، حالة عمار، علقان)، يصاحبها صقيع وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد السبت.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية والجوف.