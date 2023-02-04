شكرا لقرائتكم لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار أعمال البناء في قرية الموظفين التابعة لمشروع تروجينا.

640 وحدة سكنية

وسوف يحتوي المشروع على مجمع سكني يضم أكثر من 640 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من المباني الإدارية، وملاعب ومستشفى ومدارس ومرافق تجارية مختلفة.

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وستكون مدينة تروجينا TROJENA عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وستكون The Line مدينة خضراء بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحسين حياة مليون ساكن، وسيعتمد المشروع على أحدث التقنيات وسيضع تركيزًا قويًّا على الخصائص الرئيسية مثل إمكانية المشي والعيش والصحة والرفاهية، وأن تكون كل مرافق الحياة والعمل والترفيه على بعد يتراوح من 5 إلى 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام، وفقًا لتقرير موقع Scoop Empire.

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.