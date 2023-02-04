الارشيف / اخبار السعوديه

حمل سلاحًا ناريًّا بأحد أحياء المدينة المنورة فسقط في قبضة الأمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم حمل سلاحًا ناريًّا بأحد أحياء المدينة المنورة فسقط في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحًا ناريًّا في أحد الأحياء.

تطبيق الإجراءات

وبحسب ما ذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا