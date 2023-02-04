السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي تركيا



أنقرة 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر قضاء دوز ايجيم بولاية عثمانية جنوبي تركيا أمس.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) على موقعها الرسمي أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، حيث شعر به أهالي الولايات المجاورة أيضا.

ولم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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04:32ت م

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