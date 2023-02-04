شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، حيث تستكمل منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لمباراة، وذلك عبر السطور التالية..

اتحاد جدة ضد الطائي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الطائي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة ضد الطائي، عبر شاشة قنوات SSC1 HD، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات دوري روشن السعودي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الفيحاء ضد الوحدة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع نظيره نادي الوحدة، وذلك مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام أحداث مباراة الفيحاء ضد الوحدة، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على شاشة قناة SSC1 HD.