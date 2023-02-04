شكرا لقرائتكم خبر عن في وجود صلاح.. تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره نادي ولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون – جويل ماتيب – جو جوميز – ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو – تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز – كودي جاكبو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.