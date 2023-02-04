سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية



أبوظبي 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

التقى سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس، معالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا.

وبحث سموه ومعالي كاثرين كولونا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لاسيما مع توقيع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة في شهر يوليو الماضي.

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