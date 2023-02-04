رياضي / منتخب مدغشقر يفوز على النيجر ويحصد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للمحليين



الجزائر 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

حصد منتخب مدغشقر لكرة القدم للمحليين المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقامة بالجزائر، عقب فوزه بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بمنتخب النيجر مساء أمس بمدينة وهران شمال غربي الجزائر.

سجل منتخب مدغشقر هدف الفوز في الدقيقة الـ 90 من الشوط الثاني للمباراة.

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02:24ت م

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