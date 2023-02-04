

أبوظبي 13 رجب 1444 هـ الموافق 04 فبراير 2023 م واس

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً أمس من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأكد رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الهندي مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

// انتهى //

02:00ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.