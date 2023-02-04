شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفلت من إيقاف جديد مع النصر.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التعادل الإيجابي بهدفين مقابل مثلهما، مع نظيره نادي الفتح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

مستشار تحكيمي: رونالدو يستحق الطرد أمام الفتح

وكشف محمد فودة، المستشار التحكيمي بالكرة السعودية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأكد محمد فودة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة النصر ضد الفتح، على أن حكم المباراة تساهل في طرد رونالدو بعد أن ارتكب خطأ على عمار الدحيم، قلب دفاع نادي الفتح، وكان من الممكن أن يحصل من خلاله على كارت أحمر.

أول أهداف رونالدو مع النصر السعودي

وكان قد سجل كريستيانو رونالدو، أول أهدافه مع نادي النصر، بعد أن انضم إليه في صفقة انتقال حر، ليقود العالمي إلى تعادل صعب مع الفتح بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.