شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كريستيانو رونالدو عن هدفه في شباك الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على هدفه الأول في شباك الفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

رونالدو يتألق أمام الفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو، في التألق أمام الفتح وتسجيل أول أهدافه مع النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عن طريق ركلة جزاء.

تعليق كريستيانو رونالدو على هدفه أمام الفتح



وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وجهد كبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

نتيجة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

الجدير بالذكر أن النصر تعادل إيجابيًا مع الفتح بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.