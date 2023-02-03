السعودية اليوم / "تدارك" تشارك في معرض توعوي لمكافحة التدخين بمهرجان الكليجا 14



بريدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

شاركت جمعية تدارك في مهرجان الكليجا 14 المقام حالياً في مدينة التمور ببريدة، بمعرض توعوي لمكافحة ظاهرة التدخين في المجتمع.

وتمحورت مشاركة تدارك في مجموعة من الخدمات التوعوية والتثقيفية والاستشارات الطبية، وبرامج العلاج من التدخين وفق البروتوكول السعودي للإقلاع عن التدخين، من خلال المعرض التوعوي، لمساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، وتعزيز الدور المجتمعي في محاربته.

واستفاد من المعرض أكثر من 1000 زائر للتوعية، وأكثر من 50 مدخن من الخدمات العلاجية، وتنسيق المواعيد له مع الطبيب الخاص بالجمعية.

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