السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بتونس



تونس 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

وقعت المنظمة العربية للسياحة اليوم مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات؛ وذلك بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية بتونس؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تطوير القطاع السياحي.

ومثل المنظمة العربية للسياحة في توقيع مذكرة التفاهم معالي رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد؛ ومن جانب المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات مديرها العام محمد بن عمر؛ وتركز على أفضل الوسائل والممارسات لتحسين الخدمات السياحية لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

من جانبه أوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة, أن توقيع هذه المذكرة يؤكد التكامل بين منظمات العمل العربي المشترك؛ والتي تلقى كل الدعم من جامعة الدول العربية؛ مشيراً إلى أن الاتفاقية المبرمة سابقاً مع اتحاد اذاعات الدول العربية في مجال تدريب الاعلاميين؛ ستشهد تنظيم ملتقى عربي للإعلام السياحي هذا العام بتونس، والذي سيكون الأول من نوعه بالتعاون مع قطاع الاعلام بجامعة الدول العربية، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، واتحاد اذاعات الدول العربية.

وأكد معالي وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية محمد المعز بلحسين, أن هذه المشاريع تلقى من وزارة السياحة ومن الدولة التونسية بشكل عام كل الدعم لما لها من دور في دعم القطاع السياحي بتونس وخاصة سياحة الأعمال والمؤتمرات.

ونوه بأن توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات؛ سيكون لها من دور في خدمة السياحة العربية في ضوء التحولات الرقمية العالمية؛ مبرزاً أهمية الاعلام السياحي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الرقي بالشأن السياحي.

كما أكد المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر, أهمية المذكرة التي ستساهم في تطوير السياحة في المنطقة العربية.

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23:55ت م

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