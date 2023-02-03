السعودية اليوم / اختتام المعسكر الكشفي التقني الثاني بصناعي الأحساء الأول



الأحساء 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية أمس، فعاليات المعسكر الكشفي التقني الثاني والبرنامج الوطني للهوايات الذي نظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء واستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 200 جوال ومرشدة يمثلون 16 منشأة تدريبية من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية بالمنطقة الشرقية.

وأكد مدير الإدارة بالشرقية المهندس بدر العبدالواحد أهمية الحركة الكشفية كونها حركة تربوية تطوعية، تساهم في تنمية الشباب والفتيات، وبناء شخصياتهم، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات تساعدهم على تحقيق دورهم في الحياة وفي مجتمعهم وأسرهم والتفاعل مع المناسبات الوطنية.

بدوره، أفاد مدير الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان أن هذا المعسكر والبرامج المجتمعية والتطويرية، تهدف إلى تفعيل البرامج والفعاليات الكشفية، وتعزيز برامج رسل السلام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لاكتساب المعارف والمهارات وتبادل الخبرات، وتدريب المشاركين على العمل كفريق عمل واحد وغرس القيم الدينية والوطنية، وحب الحركة الكشفية والعمل التطوعي لدى المشاركين .

يُذكر أن البرنامج اشتمل على تطبيق التقاليد الكشفية، وتنفيذ 6 دورات للهوايات الكشفية للجوالة والمرشدات، و5 دورات للهوايات التقنية، وتنفيذ برامج بيئية منها برنامج

// انتهى //

23:45ت م

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الأحساء 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية أمس، فعاليات المعسكر الكشفي التقني الثاني والبرنامج الوطني للهوايات الذي نظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء واستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 200 جوال ومرشدة يمثلون 16 منشأة تدريبية من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية بالمنطقة الشرقية.وأكد مدير الإدارة بالشرقية المهندس بدر العبدالواحد أهمية الحركة الكشفية كونها حركة تربوية تطوعية، تساهم في تنمية الشباب والفتيات، وبناء شخصياتهم، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات تساعدهم على تحقيق دورهم في الحياة وفي مجتمعهم وأسرهم والتفاعل مع المناسبات الوطنية.بدوره، أفاد مدير الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان أن هذا المعسكر والبرامج المجتمعية والتطويرية، تهدف إلى تفعيل البرامج والفعاليات الكشفية، وتعزيز برامج رسل السلام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لاكتساب المعارف والمهارات وتبادل الخبرات، وتدريب المشاركين على العمل كفريق عمل واحد وغرس القيم الدينية والوطنية، وحب الحركة الكشفية والعمل التطوعي لدى المشاركين .يُذكر أن البرنامج اشتمل على تطبيق التقاليد الكشفية، وتنفيذ 6 دورات للهوايات الكشفية للجوالة والمرشدات، و5 دورات للهوايات التقنية، وتنفيذ برامج بيئية منها برنامج السعودية الخضراء، والتدريب رفع وتحية العلم السعودي، وعدد من الأنشطة الكشفية والرياضية والثقافية والاجتماعية في مخيمات المعسكر جانب الجوالة "الشباب" وتقييم الأعمال الكشفية التي طُبقت، كما تم تدريب المهارات والفنون والتقاليد الكشفية بمعسكر المرشدات "الفتيات"، وبرنامج تدوير خامات البيئة، ودورة في الإسعافات الأولية، إضافةً إلى الجانب التطبيقي الميداني في المهارات والفنون الكشفية.// انتهى //23:45ت م0110

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