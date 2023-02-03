السعودية اليوم / 79 طالباً وطالبةً يحصدون الجوائز الخاصة لإبداع 2023.. والنتائج النهائية غداً



الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، أسماء الفائزين والفائزات بالجوائز الخاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، والتي قدمتها 19 جهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في الأولمبياد، والذي استمرت فعالياته لأربعة أيام في الظهران، وسيتم إعلان الجوائز الكبرى والنهائية يوم غد السبت، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأكدت "موهبة" أن 79 موهوباً وموهوبةً من نوابغ الوطن حصدوا الجوائز الخاصة التي تقدمها الشركات والقطاعات الحكومية في أولمبياد "إبداع 2023" الذي تنظمه المؤسسة سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضحت أن 79 طالباً وطالبةً فازوا بجوائز قدمتها 19 وزارة وجهة خاصة محلية ودولية، شكلت الجوائز الدولية منها 36 جائزة، والجوائز المحلية 43 جائزة.

وفاز بالجوائز المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 6 طلاب، وهم: ألين عمر القبلان، والجوهرة عبدالله الجميعة، وريتال محمد جدع، ويزن عوض الشمراني، وشوق عناد العطوي، وعبدالله أمين الممتن.

في حين فاز 6 طلبة آخرين بجوائز الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهم: سما بدر الجهني، ونورة عبدالرحمن القيضي، وجوري سلطان البصيلي، ونورة عمر المسند، وغلا تركي المعبدي، وراكان حسني كعكى.

وفاز 10 طلبة من المشاركين بجائزة شركة اكسون موبيل، وهم كل من: أنس سعود المطيري، وحصة غيث الصخيبر، وروز عمر الجشي، وريان عمر بن باي التركستاني، وغلا تركي المعبدي، وطيف أحمد الحدمي، وفاطمة علي الحجي، وفجر عبدالمجيد الخليفي، وفيصل فهد المحيش، ومحمد أحمد الجويد.

وقدمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، 6 جوائز للطلبة، حصل عليها كل من: بسام هشام الوجيه، وعبدالله فهد العتيبي، وكادي جمال البوعبيد، ونورة عبدالرحمن القيضي، ولين أحمد الملحم، وعبدالله فهد السعيد.

وفاز بجوائز شركة سنس تايم، 4 طلبة، هم كل من: بندر محمود البراهيم، وعبدالله عبده الكناني، وعزوف حسن باعقيل، وجيهان محمد الصغير.

وفاز بجائزة مجموعة الزامل القابضة 4 طلبة، هم كل من: ضي علي شجاع، ومحمد أحمد العرفج، ويارا عبدالله الوادعي، وسعد أحمد الصغير.

وفاز بجائزة شركة الغاز والتصنيع طالبان، وهما كل من: نواف محمد العقل، ومنال ممدوح العسكري.

وحصل على جوائز مجموعة تمر، كل من: رأد صالح القحطاني، وفارس حسين اليامي.

وفاز بجوائز شركة التنمية الغذائية طالبان، هما كل من: نواف محرق حيان، وفاطمة ناجي الشخص.

كما فاز 3 طلبة بجائزة الجامعة الأمريكية لعلم النفس، وهم كل من: أميرة علي العجلان، ورهف فالح العتيبي، وهنادي حسان عريف.

وفازت الطالبة ديما محمد مروحي بجائزة جمعية عالمات الجيولوجيا.

وفاز بجائزة ناشونال جوغرافيك الطالب أحمد بندر حافظ.

وحصل 10 طلبة على جوائز شركة ricoh وهم كل من: روز عمر الجشي، ولين أحمد الملحم، ولطيفة هشام الغنام، وفيصل فهد المحيش، وفاطمة علي الحجي، وكادي جمال البوعبيد، وسعد أحمد الصغير، وطيف أحمد الحدمي، وحنان عمر سايس، ونورا موسى العنزي.

وحصل 3 طلبة على جائزة علم الأحياء في المختبر، وهم كل من: نواف رعد الحمدان، ولمار أسامة الشنقيطى، وغدي عبدالعزيز البشري.

وحصل 9 طلبة على جوائز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهم كل من: سليمان وهدان القاضي، وفجر عبدالمجيد الخليفي، وفاطمة ناجي الشخص، ومحمد أحمد العرفج، ورأف صالح القحطاني، وعبدالإله محمد بن رعيدان، وألين عمر القبلان، وريتال محمد جدع، وسارة أحمد الغبيني.

وحصل 8 طلبة على جوائز ييل للعلوم والهندسة، وهم كل من: فاطمة عبدالله العرفج، ونورة عبدالرحمن القيضي، وفاطمة عبداللطيف مؤمن خان، ومودة مازن باروم، ومحمد عبدالله البركات، ورند هاني الأحمري، وعبدالمحسن خالد المنصور، ونورة عمر المسند.

وفازت بجائزة ثرمو فيشر العلمية الطالبة لارين فهد العباسي.

ومنحت شركة أي دي بي برنامجاً تدريبياً لجميع الطلبة المشاركين في الأولمبياد.

ويقام معرض التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2023 بمشاركة 160 طالباً وطالبةً من الموهوبين السعوديين، للفوز بالمراكز الأولى والجوائز الخاصة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل، حيث سيتم إعلان الفائزين بالجوائز الكبرى يوم غد السبت.

ويجسد أولمبياد "إبداع 2023"، الشراكة المثمرة والمتميزة والتكاملية بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم المشرفون التعليميون، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

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23:37ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 79 طالباً وطالبةً يحصدون الجوائز الخاصة لإبداع 2023.. والنتائج النهائية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.