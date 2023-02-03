السعودية اليوم / بيئة الطائف ومركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة يبحثان سبل مكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية



الطائف 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

بحث مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي، مع مدير المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أوجه التعاون والتنسيق والدور التكاملي وسبل تنفيذ الأعمال والإستراتيجيات الخاصة بالرقابة والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية في المحافظة، إضافة إلى استعرض الخطط المستقبلية لتنفيذ الأعمال وسبل تنفيذها بكل كفاءة واستباقية.

وأوضح القاضي أهمية الأعمال التي سيقدمها مركز وقاء في متابعة ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الطائف وفقاً لتطلعات الوزارة.

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23:14ت م

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