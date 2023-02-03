السعودية اليوم / جامعة جدة تنظم المعرض الفني "جدة الأجمل"



جدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

نظمت جامعة جدة ممثلة بكلية التصاميم والفنون, بمجمع ردسي التجاري أمس, معرضاً فنياً وورش فنية مصاحبة بعنوان "جدة الأجمل", وذلك ضمن فعاليات مبادرة جدة الأجمل المقدمة من جامعة جدة للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع تحت عنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات؟".

ويتضمن المعرض الذي يستمر ليومين مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تعبر عن جمال مدينة جدة وسحرها، تنوعت ما بين لوحات ومجسمات بخامات وأساليب فنية مختلفة, كما تم عقد مجموعة من ورش العمل الفنية التفاعلية مع رواد المجمع أبرزها ورشة عمل (توليف خامات جدة الأجمل، و ورشة عمل الرواشين والأبواب: ما بين حاضر جدة و ماضيها)، وورشة عمل غرزة الأجور.

يُذكر أن مبادرة جدة الأجمل تهدف بشكل عام الى إبراز فرص الحياة الجديدة وجودة الحياة مع المشاريع المستقبلية لمدينة جدة، كما تهدف إلى إظهار الآثار الإيجابية لمرحلة ما بعد العشوائيات، وإشراك المجتمع في التعبير الجمالي والفني والإعلامي عن جدة الاجمل، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات لمسؤوليتها المجتمعية والاسهام في نجاح المبادرات التي تدعم التطوير الذي تعيشه مدينة جدة.

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23:14ت م

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