شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف رونالدو عن مباراة النصر القادمة ومدة غياب تاليسكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود بعض الأزمات القوية التي ضربت العالمي خاصة بعد التعادل أمام الفتح مساء اليوم الجمعة.

مدة غياب تاليسكا عن مباريات النصر

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة الأنباء التي تضاربت بشأن مدة إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح الإعلامي الرياضي علي العنزي، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي عبر حسابه بـ "تويتر"، عن حقيقة إيقاف تاليسكا "مباراتين"، بعد الطرد الذي تحصل عليه أمام الفتح.

وأكد العنزي، على أن عقوبة الطرد المباشر، في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ هي الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها، إيقاف النجم البرازيلي مباراتين، أو أكثر، هي أن يكتب الحكم في تقريره بعض التفاصيل التي تدين اللاعب.

وكان قد حصل تاليسكا، على كارت أحمر مباشر، في الوقت بدل الضائع، من مباراة النصر والفتح؛ عقب تدخله العنيف، على البرازيلي بيتروس أراوخو.

هل يتم إيقاف رونالدو الفترة المقبلة

وعلى الجانب الآخر، لن يتعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لأي عقوبة انضباطية، بعد اشتباكه مع عمار الدحيم، مدافع الفتح، وذلك لأن الحكم لم يدوّن أي شيء، بخصوص الواقعة، باستثناء الإنذار الذي حصل عليه الثنائي، والذي لا يستحق الإيقاف.

