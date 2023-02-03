شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب النصر السعودي بعد التعادل أمام الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره نادي الفتح، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

آل معمر يقترب من مغادرة النصر

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، على أن الأزمات تضرب نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن وجود بعض الأصوات داخل إدارة العالمي بإقالة اسم كبير، خلال الساعات القادمة.

وأكد البكيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رحيل رئيس النصر مسلي آل معمر، أو الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ حيث يرى الداعمون، ضرورة التغيير.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 34 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على نظيره الشباب الذي يتواجد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

