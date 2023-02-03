السعودية اليوم / أمين الشرقية يُدشن المشروع التجريبي لتقنية الجيل الخامس بالمنطقة



الدمام 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أمس، المشروع التجريبي لتقنية الجيل الخامس، لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، وفريق العمل، وذلك بمقر الأمانة.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة، والأمان للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، والذي يأتي استكمالاً لبناء بنية تحتية رقمية معززة بأفضل التقنيات والحلول، ولإكمال مسيرة النماء.

وأكد معاليه، إن طرح مثل هذه التقنيات المتطورة، والتزامن مع التطور التقني العالمي، ضمن هذه المشاريع للجيل الخامس، يحقق عدد من مسارات الإنجاز في المدن نحو تحول رقمي يواكب تطلعات مسيرة المملكة من خلال رؤيتها 2030، منوهاً إلى دور القطاعات المشاركة كافة في تفعيل هذه التجربة وحرص أمانة الشرقية على تقديم سبل الدعم والمساندة من خلال خدماتها لمواكبة هذا التطور الذي يعود على الجميع بالنفع ويحقق الأهداف والتطلعات المستقبلية.

من جانبه، نوه المهندس البسام، على دور هذه التقنية التي يتم تفعيلها، بمحافظة الخبر، ضمن دعم ومشاركة أمانة المنطقة الشرقية لإطلاق هذه التجربة، مما يخلق فرص التوسع في الإنجاز المسبق للبنى التحتية والمساهمة في التحول الرقمي لتصل إلى جميع مدن المنطقة، مشيراً إلى تقدم المملكة على المستوى العالمي من خلال تحقيق هذه التقنية ومستوى نشرها، بهدف الاستفادة منها لتكون مدن المملكة ذكية والانتقال إلى العمل المتقدم في الاقتصاد الوطني وتعظيم فائدة المشروع.

من جهته، استعرض وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية بالأمانة نائل الحقيل؛ الخطة التنفيذية للمشروع ومراحل عملها للوصول إلى هذه التجربة التي يتوقع أن يشهد في المستقبل توسعاً في خدماته، مؤكداً أهمية نشر ثقافة الجيل الخامس والتوسع باستخدامتها وتوظيفها في عدد من المسارات والخدمات مما يسهم في تطبيق تقنية المدن الذكية.

عقب ذلك اطلع المهندس الجبير، على عرضاً تضمن مستهدفات المشروع والبرامج الاستراتيجية لنمو قطاع الاتصالات لتمكين القطاعات المختلفة ورفع مساهمته في الاقتصاد الرقمي، ودور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تمكين تقنيات انترنت الأشياء والجيل الخامس وحالات الاستخدامات والأولويات، إضافة إلى تحديد مؤشرات قياس نجاحها، والخطوات المستقبلية لتوسع ببقية مدن المنطقة الشرقية.

تلاه عرضا تناول رؤية وأهداف أمانة المنطقة الشرقية، وما تعتمد عليه المدن الذكية من التقنيات الرقمية والانترنت لتسهيل خدمات المدينة الذكية التي تعمل على تحسين جودة الحياة ورفع المستوى الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة البيئية والمالية، وتعزيز الدور الحكومي، مستعرضاً القطاعات التسع الذكية التابعة للمدن الذكية والإسكان، ومن أبرزها الإسكان الذكي وإدارة المجتمع وإدارة الكوارث الذكية، ومسح الأراضي الذكي.

كما قدم العرض نبذه عن استراتيجية الأمانة للمدن الذكية وأهدافها والاحتياجات لحالات الاستخدام للتقنيات الذكي، حيث تعمل الأمانة على تطبيق استراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني لتساهم في تعزيز جودة الحياة، وكفاءة التشغيل والاستدامة المالية.

وتجول معاليه ووكيل الوزارة الوفد المرافق له في معرض الجيل الثالث الذي تم انشاءه في الأمانة، مستمعين إلى شرح عن المشروع من خلال شاشات عرض تتناول تفاصيل المشروع واستخداماته.

يُذكر أن المشروع الذي أطلقته الأمانة في بمرحلته التجريبية، في كورنيش محافظة الخبر الشمالي، يهدف إلى تجربة وإثبات قيمة حالات الاستخدام الجديد القائمة على تقنيه الـ 5G وذلك لتعزيز استخدامات التقنية الحديثة.

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