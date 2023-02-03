السعودية اليوم / إطلاق إطار المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي



جنيف 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم، إطار المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يوافق الرابع من فبراير كل عام.

وأكد مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمنظمة الدكتور بنت ميكلسن أنه يتم تشخيص أكثر من 2,3 مليون امراة كل عام بسرطان الثدي، ما يجعله أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، مشيراً إلى أن الوثيقة ساهم في تطويرها أكثر من 100 خبير دولي وتتضمن أفضل الممارسات المتعلقة بالبرامج والسياسات اللازمة لمكافحة سرطان الثدي.

وتركّز الوثيقة على ثلاث ركائز للمكافحة، تبدأ بالتوعية بالمرض، ثم التشخيص والكشف المبكر عنه، وأخيراً ضمان علاج جميع النساء المصابات بسرطان الثدي بعلاجات فعالة وكاملة.

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21:55ت م

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