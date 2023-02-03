السعودية اليوم / "الأرصاد" موجة باردة على منطقة تبوك



تبوك 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون للصقيع على تبوك ومحافظة تيماء ومراكز المعظم وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ليلاً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

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21:11ت م

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