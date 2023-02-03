شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي سياتل ساوندرز في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدًا الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي سياتل ساوندرز على قنوات ssc السعودية.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي سياتل ساوندرز في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.





وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم إنجليزي لمباراة النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز يديره أنتوني تايلور كحكم أساسي، ويعاونه جيري بيسويك كحكم مساعد أول، وآدم نون حكم مساعد ثاني، وسيكون الصيني ما نينغ حكمًا رابعًا.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز هام على نظيره نادي اوكلاند سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات كأس العالم للأندية.