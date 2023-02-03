شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلق على أولي أهدافه مع النصر فى مباراة الفتح بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، على التعليق عن هدفه الذي احرزه فى مباراة النصر الليلة أمام الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق.

حيث أعرب رونالدو عن سعادته الكبيرة بإفتتاح سجله التهديفي مع النصر، رغم سوء الحظ الذي رافقه بشكل ملحوظ فى أحداث المباراة، وخاصة فى شوط اللقاء الأول، الذي سجل خلاله اللاعب هدفا ملغيا بداعي التسلل، بجانب تسديد أحدي الكرات القوية التى أرتطمت بالقائم.

وأشار رونالدو أنه على الرغم من نجاحه فى التسجيل خلال مباراة اليوم، إلا أنه حزين من أجل المجموعة، حيث كان يرغب فى تسجيل هدف الفوز للعالمي والثلاث نقاط فى اللحظات الأخيرة.



النصر يعلق على طرد تاليسكا

ويري بعض من مسئولي النصر أن الفريق قد تعرض للظلم بشكل كبير فى طرد تاليسكا بالدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، حيث أن إعاقة اللاعب لم تكن تستوجب حصول اللاعب على البطاقة الحمراء.



جدول ترتيب الدوري السعودي

وما زال النصر يعتلي صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فى حين يحل الشباب فى مركز الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

هذا ويحتل الفتح المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، من 15 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم فى الإطار المحلي.