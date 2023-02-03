شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يعلق على مواجهة الهلال المرتقبة أمام الوداد بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على مواجهة الزعيم المنتظرة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للمشاركة الثالثة في تاريخه، ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة المغربية، في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

ويشارك الهلال في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية؛ باعتباره حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021، حيث لن يتحدد البطل الجديد، إلا في شهر مايو المقبل.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية على هامش مران الهلال الختامي اليوم الجمعة: "وصولنا إلى المغرب مبكرًا أمر جيد، منحنا الفرصة في إعطاء الراحة لبعض اللاعبين الدوليين، والجميع أصبح جاهز لمواجهة الغد".

وأضاف: "لا يقلقنا أي شيء، فريقي جاهز بشكل جيد، والوداد سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ولدي ثقة كبيرة لتقديم أداء جيد".