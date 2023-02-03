شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل النصر أمام الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره نادي الفتح، وذلك بنتيجة هدفين مقابل مثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

وبهذا التعادل، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رصيده إلى النقطة 34 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق الأهداف عن نظيره الشباب الذي بتواجد في الوصافة بنفس عدد النقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر

ويقدم لكم موقع "السعودية سبورت 365" جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة النصر والفتح التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر.

النصر 34 نقطة

الشباب 34 نقطة

3-الهلال 32 نقطة

4-الاتحاد 31 نقطة

5-التعاون 30 نقطة

6-الفتح 22 نقطة

7-أبها 22 نقطة

8-ضمك 21 نقطة

9-الطائي 18 نقطة

10-الاتفاق 16 نقطة

11-الرائد 16 نقطة

12-الوحدة 15 نقطة

13-الفيحاء 15 نقطة

14-الخليج 13 نقطة

15-العدالة 9 نقاط

16-الباطن 3 نقاط.