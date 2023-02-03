شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر أمام الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، في فخ التعادل الإيجابي أمام الفتح، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقدم كريستيان تيلو لصالح الفتح في الدقيقة 12، قبل أن يدرك أندرسون تاليسكا هدف التعادل لصالح النصر، في الدقيقة 42 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 من صناعة مروان سعدان، ليتقدم فريقه في أحداث المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، استطاع كريستيانو رونالدو، أن يسجل هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 90+3، عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة محتلًا المركز السادس.

ونرصد ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر أمام الفتح، والذي جاء كالآتي:



1-النصر 34 نقطة

2-الشباب 34 نقطة

3-الهلال 32 نقطة

4-الاتحاد 31 نقطة

5-التعاون 30 نقطة

6-الفتح 22 نقطة

7-أبها 22 نقطة

8-ضمك 21 نقطة

9-الطائي 18 نقطة

10-الاتفاق 16 نقطة

11-الرائد 16 نقطة

12-الوحدة 15 نقطة

13-الفيحاء 15 نقطة

14-الخليج 13 نقطة

15-العدالة 9 نقاط

16-الباطن 3 نقاط

