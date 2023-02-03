شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتحدى الوداد قبل مواجهة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي، قبل مواجهة الفريقين في نهائيات كأس العالم للأندية.

وأكد النيجيري إيجالو مهاجم فريق الهلال، أنه مر بفترة يُعاني من الإصابة، ولكنه شارك بالفعل في آخر 4 تدريبات للفريق، وجاهز للمشاركة أمام الوداد المغربي، بالمونديال.

وأضاف إيجالو في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة: "مواجهة الوداد ستكون مباراة صعبة، ولكن نحن تواجدنا هُنا من أجل تحقيق الفوز".

يذكر أن فريق الهلال سيواجه فريق الوداد المغربي، يوم غد السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الفريقين، لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة، التي تقام في المغرب بالفترة من 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

فيما يلتقي في ربع نهائي البطولة الآخر، فريق الأهلي المصري نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء غدٍ السبت، بعدما عبر أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في الدور التمهيدي.