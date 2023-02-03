السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية



القدس المحتلة 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م واس

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق الرصاص على الشهيد بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، بعد استهدافه بشكل مباشر ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 36 شهيداً.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 40 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

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19:28ت م

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