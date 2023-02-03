

مقديشو 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

سلم عنصران إرهابيان نفسيهما، للجيش الوطني الصومالي في مدينة حررطيري التابعة لإقليم مدغ وسط البلاد.

وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن مسؤولين وضباط عسكريين رحبوا بالمنشقين من حركة الشباب الإرهابية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة، مستمرة في محاولة لدحر فلول مليشيات الشباب المتمردة في المناطق الشرقية بمحافظة غلمدغ وسط البلاد.

// انتهى //

19:23ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عنصران ارهابيان يسلمان نفسيهما للجيش الصومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.