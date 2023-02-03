السعودية اليوم / الأمن التونسي يحبط 11 محاولة هجرة غير شرعية وإيقاف المئات من المهاجرين



تونس 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023م واس

أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي بمدن المهدية وصفاقس وقرقنة، 11 عملية هجرة غير شرعية بسواحل .

وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان اليوم ، أن وحدات حرس الحدود البحري أوقفت 430 مهاجرا غير شرعي، بينهم 356 من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن جميع المهاجرين المقبوض عليهم.

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19:15ت م

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