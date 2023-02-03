السعودية اليوم / عنصران إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بالجزائر



الجزائر 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023م واس

سلم إرهابيين اثنين نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بجنوب الجزائر وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان - وفق وكالة الأنباء الجزائرية - ، أن هذه العملية تأتي لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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19:10ت م

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